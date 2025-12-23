Володин рассказал, что был Дедом Морозом в старших классах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что был Дедом Морозом в старших классах. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Так он ответил на высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который также признался, что дважды в жизни был Дедом Морозом. Он всех поздравлял и ни за что не отвечал.
«Шикарная должность!» – сказал Зюганов.
На это Володин сказал, что и Дед Мороз тоже берет на себя определенную ответственность и не может быть беззаботным.
«Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность», – сказал председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что депутаты, если приезжают в избирательные округа, должны находить способы и пути решения вопросов, волнующих население.