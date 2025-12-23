Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин рассказал, что был Дедом Морозом в старших классах

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что был Дедом Морозом в старших классах. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Так он ответил на высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который также признался, что дважды в жизни был Дедом Морозом. Он всех поздравлял и ни за что не отвечал.

«Шикарная должность!» – сказал Зюганов.

На это Володин сказал, что и Дед Мороз тоже берет на себя определенную ответственность и не может быть беззаботным.

«Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность», – сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что депутаты, если приезжают в избирательные округа, должны находить способы и пути решения вопросов, волнующих население.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь