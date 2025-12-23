ГД приняла закон об увеличении штрафов за навязывание платных услуг

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в апреле 2025 г. федеральный закон установил, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату возможна исключительно с согласия потребителя. При этом спикер ГД обратил внимание на рост подобных правонарушений в последние годы: в 2022 г. – 782 случая, в 2023 г. – 3179, в 2024 г. – 4132. Наиболее часто с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг, отметил Володин.