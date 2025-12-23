ГД приняла закон об увеличении штрафов за навязывание платных услуг
Госдума приняла закон, увеличивающий штрафы за навязывание дополнительных платных товаров и услуг до 500 000 руб. Документ опубликован в думской электронной базе.
Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается с 4000 до 150 000 руб., для юридических – с 40 000 до 500 000 руб.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в апреле 2025 г. федеральный закон установил, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату возможна исключительно с согласия потребителя. При этом спикер ГД обратил внимание на рост подобных правонарушений в последние годы: в 2022 г. – 782 случая, в 2023 г. – 3179, в 2024 г. – 4132. Наиболее часто с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг, отметил Володин.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 23 мая 2025 г. В первом чтении документ приняли 15 июля. Сначала предполагалось, что штрафы могут составить от 100 000 до 300 000 руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 250 000 до 1 млн руб. для юрлиц, но к документу представили поправки.