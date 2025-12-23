Путин назначил нового посла в Чехии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым послом России в Чехии стала Анна Пономарева. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Пономареву Анну Владимировну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике», – отмечается в указе.
Путин также освободил от этой должности Александра Змеевского, который был российским послом в Чехии с 2016 г.
Пономаревой 54 года. С 2017 г. она имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Кроме того, она занимала должность заместителя директора Третьего европейского департамента МИД России, который отвечает за Центральную Европу.