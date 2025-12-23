Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назначил нового посла в Чехии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым послом России в Чехии стала Анна Пономарева. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Пономареву Анну Владимировну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике», – отмечается в указе.

Путин также освободил от этой должности Александра Змеевского, который был российским послом в Чехии с 2016 г. 

Пономаревой 54 года. С 2017 г. она имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Кроме того, она занимала должность заместителя директора Третьего европейского департамента МИД России, который отвечает за Центральную Европу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте