Трамп и Токаев обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные аспекты международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины. Об этом сказано в Telegram-канале президента Казахстана.

Токаев подтвердил приверженность Казахстана полной реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре этого года. Он отметил сложный характер урегулирования украинского кризиса и подчеркнул, что территориальный вопрос остается одним из наиболее чувствительных.

Глава государства призвал все вовлеченные стороны к терпению, гибкости и профессиональному подходу в поиске формулы мира. При этом он подчеркнул, что республика не выступает посредником, но при необходимости готова предоставить площадку для переговоров.

Президент США позже прокомментировал состоявшийся разговор в соцсети Truth Social. Он уточнил, что в этот день провел телефонные переговоры также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, во время двух отдельных бесед с лидерами Казахстана и Узбекистана были подняты вопросы мирного урегулирования текущих конфликтов, а также расширение торговли и сотрудничества. «Отношения с обеими странами впечатляющие», – написал Трамп.

Американский лидер напомнил, что в 2026 г. в Майями пройдет саммит G20, и сообщил, что пригласил президентов Казахстана и Узбекистана принять участие в мероприятии.

