МИД назначил нового посла по ДНЯО
Министерство иностранных дел России назначило Андрея Белоусова послом по особым поручениям, ответственным за организацию и координацию участия страны в Конференции 2026 г. по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипведомства.
С 2008 по 2012 г. Белоусов занимал должности консула и консул-советника в генеральном консульстве России в Сан-Франциско (США). В 2012–2019 гг. работал советником и замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ. С 2019 по 2025 г. был заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
С 2025 г. Белоусов занимается вопросами подготовки и обеспечения участия России в Конференции 2026 г. по ДНЯО, а также курирует дальнейшие обзорные процессы в рамках договора.
За заслуги перед государством он награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина, нагрудным знаком «За отличие» МИД России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента.