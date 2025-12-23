МИД назначил нового посла по ДНЯО

С 2008 по 2012 г. Белоусов занимал должности консула и консул-советника в генеральном консульстве России в Сан-Франциско (США). В 2012–2019 гг. работал советником и замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ. С 2019 по 2025 г. был заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.