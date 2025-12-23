Калининградская таможня усилила работу на границе с Польшей из-за наплыва машин
Калининградская областная таможня приняла дополнительные меры для оптимизации работы таможенного поста МАПП Мамоново-2 на российско-польской границе на фоне роста транспортного потока в рождественские и новогодние праздники. Об этом сообщила руководитель пресс-службы таможни Оксана Иванова, передает ТАСС.
В таможне пояснили, что в зимний период традиционно увеличивается число граждан, пересекающих границу на польско-российском участке. Основной поток легковых автомобилей проходит через МАПП Мамоново-2, а многие въезжающие используют калининградский аэропорт «Храброво» как транзитный хаб для дальнейших перелетов по России.
По данным ведомства, если ранее через пункты пропуска на российско-польской и российско-литовской границах в Калининградскую область в сутки въезжало около 300 автомобилей из стран ЕС, то в последние дни этот показатель вырос до более чем 500.
Начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко распорядился усилить пост Мамоново-2 дополнительными сотрудниками, ускорить оформление легкового транспорта и пассажирских автобусов, а также организовать совместный контроль с погрануправлением ФСБ. Кроме того, перед въездом на пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения таможенных деклараций и выделена отдельная полоса для приоритетного транспорта.
В результате, как отметили в пресс-службе, проблем с проездом и очередей на российской стороне не наблюдается. Таможня также сообщила, что в праздничные и выходные дни с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. все посты будут работать в штатном режиме.
Ранее СМИ сообщили о многокилометровых очередях автомобилей на польской стороне границы. В частности, на погранпереходе Гжехотки перед въездом в Калининградскую область скапливается более 200 машин, а ожидание досмотра у польских таможенных служб в отдельных случаях превышает сутки. При этом со стороны России заторов не зафиксировано.