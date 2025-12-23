Калининградская таможня усилила работу на границе с Польшей из-за наплыва машин

В результате, как отметили в пресс-службе, проблем с проездом и очередей на российской стороне не наблюдается. Таможня также сообщила, что в праздничные и выходные дни с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. все посты будут работать в штатном режиме.