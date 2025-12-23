Cын Байдена признал две главные ошибки отца на посту президента
Провальная миграционная политика и вывод американских войск из Афганистана стали фатальными ошибками экс-президента Джо Байдена. Такое мнение высказал сын 46-президента США Хантер Байден в интервью Shawn Ryan, фрагменты которого приводит New York Post.
В интервью Байден-младший подчеркнул важность взвешенного подхода к миграции, отметив необходимость активной иммиграционной политики. При этом он дал понять, что, по его мнению, нелегальная миграция не должна создавать чрезмерную нагрузку на государственные ресурсы и получать приоритет перед гражданами, пострадавшими от многолетних военных конфликтов.
В материале также приводятся данные бюджетного управления конгресса США, согласно которым в период президентства Байдена в США ежегодно прибывало около 2,4 млн иммигрантов. Причем примерно 60% из них пересекали границу незаконно, сказано в публикации.
Говоря о событиях в Афганистане, Байден-младший признал, что сама попытка эвакуации была организована неудачно, хотя решение о выводе войск он посчитал верным. Сын Байдена согласился с тем, что реализация этого шага могла быть проведена иначе. По его словам, 46-й президент исходил из убеждения, что 20 лет военного присутствия были достаточны и дальнейшее пребывание США в Афганистане не отвечало интересам страны.
Авторы материала напомнили, что спешный вывод войск сопровождался терактом в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.