Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Cын Байдена признал две главные ошибки отца на посту президента

Полина Петрусевич

Провальная миграционная политика и вывод американских войск из Афганистана стали фатальными ошибками экс-президента Джо Байдена. Такое мнение высказал сын 46-президента США Хантер Байден в интервью Shawn Ryan, фрагменты которого приводит New York Post.

В интервью Байден-младший подчеркнул важность взвешенного подхода к миграции, отметив необходимость активной иммиграционной политики. При этом он дал понять, что, по его мнению, нелегальная миграция не должна создавать чрезмерную нагрузку на государственные ресурсы и получать приоритет перед гражданами, пострадавшими от многолетних военных конфликтов.

В материале также приводятся данные бюджетного управления конгресса США, согласно которым в период президентства Байдена в США ежегодно прибывало около 2,4 млн иммигрантов. Причем примерно 60% из них пересекали границу незаконно, сказано в публикации.

Говоря о событиях в Афганистане, Байден-младший признал, что сама попытка эвакуации была организована неудачно, хотя решение о выводе войск он посчитал верным. Сын Байдена согласился с тем, что реализация этого шага могла быть проведена иначе. По его словам, 46-й президент исходил из убеждения, что 20 лет военного присутствия были достаточны и дальнейшее пребывание США в Афганистане не отвечало интересам страны.

Авторы материала напомнили, что спешный вывод войск сопровождался терактом в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь