Cын Байдена признал две главные ошибки отца на посту президента

Говоря о событиях в Афганистане, Байден-младший признал, что сама попытка эвакуации была организована неудачно, хотя решение о выводе войск он посчитал верным. Сын Байдена согласился с тем, что реализация этого шага могла быть проведена иначе. По его словам, 46-й президент исходил из убеждения, что 20 лет военного присутствия были достаточны и дальнейшее пребывание США в Афганистане не отвечало интересам страны.