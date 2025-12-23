Потеряна связь с самолетом в Анкаре с начальником генштаба Ливии на борту

По его словам, бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта Эсенбога в Триполи в 20:10 по местному времени (19:10 мск). В 20:52 (19:52 мск) связь с самолетом была потеряна. Перед этим экипаж передал сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, после чего контакт с воздушным судном установить не удалось.