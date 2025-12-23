Потеряна связь с самолетом в Анкаре с начальником генштаба Ливии на борту
Связь с частным самолетом, вылетевшим из Анкары, была потеряна вечером после сообщения о вынужденной посадке. На борту воздушного судна находился начальник генерального штаба Ливии генерал-майор Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет NTV.
По его словам, бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта Эсенбога в Триполи в 20:10 по местному времени (19:10 мск). В 20:52 (19:52 мск) связь с самолетом была потеряна. Перед этим экипаж передал сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, после чего контакт с воздушным судном установить не удалось.
На борту самолета находились пять пассажиров, включая начальника генштаба Ливии. В связи с инцидентом воздушное пространство Анкары было временно закрыто для полетов.
Ранее в тот же день генерал Али аль-Хаддад находился с официальным визитом в Турции и провел встречу с министром национальной обороны Яшаром Гюлером. В генеральном штабе Турции его также официально приветствовал начальник генштаба страны Сельчук Байрактар.
О дальнейшей судьбе самолета и пассажиров официальной информации на данный момент не поступало, сообщает телеканал.