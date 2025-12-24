В Турции расследуют причины крушения самолета с главой генштаба Ливии

Самолет вылетел из аэропорта Эсенбога и потерпел крушение недалеко от района Хаймана. Обломки были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции. Гибель аль-Хаддада и сопровождавших его лиц подтвердил глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, передают «РИА Новости».