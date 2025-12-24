Газета
Главная / Политика /

В Турции расследуют причины крушения самолета с главой генштаба Ливии

Ведомости

Прокуратура Турции начала расследование обстоятельств крушения самолета Falcon 50, произошедшего вблизи Анкары. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч в соцсети Х.

На борту находились пассажиры, среди которых был начальник генерального штаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад.

Самолет вылетел из аэропорта Эсенбога и потерпел крушение недалеко от района Хаймана. Обломки были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции. Гибель аль-Хаддада и сопровождавших его лиц подтвердил глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, передают «РИА Новости».

По информации CNN, одной из возможных причин катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.

