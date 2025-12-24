Посол Бразилии: БРИКС утвердил критерии приема новых стран
БРИКС разработал критерии, по которым принимаются решения о расширении объединения, сообщил в интервью ТАСС посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос.
«Уже существуют определенные критерии, на основании которых члены БРИКС принимают решение о включении новой страны. <...> Например, наличие у страны-кандидата хороших отношений с соседями, а также ее позиция против применения односторонних санкций», – сказал он.
По словам дипломата, в период бразильского председательства вопрос о приеме новых членов не обсуждался, поскольку основной акцент был сделан на интеграции государств, недавно присоединившихся к объединению. Он пояснил, что расширение возможно в будущем, решения принимаются на основе консенсуса.
Посол напомнил, что в 2025 г. при председательстве Бразилии Индонезия была принята в БРИКС в качестве полноправного члена, а Вьетнам и Нигерия получили статус стран-партнеров. Приоритетом, по его словам, было включение новых участников и партнеров в текущую работу объединения и ознакомление их с процедурами и повесткой.
БРИКС был основан в 2006 г. В 2011 г. к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 г. полноправными участниками стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а 6 января 2025 г. – Индонезия. В 2025 г. статус партнеров получили Белоруссия, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Казахстан, Узбекистан, а также Нигерия.