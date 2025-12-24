Посол Бразилии: БРИКС утвердил критерии приема новых стран

Посол напомнил, что в 2025 г. при председательстве Бразилии Индонезия была принята в БРИКС в качестве полноправного члена, а Вьетнам и Нигерия получили статус стран-партнеров. Приоритетом, по его словам, было включение новых участников и партнеров в текущую работу объединения и ознакомление их с процедурами и повесткой.