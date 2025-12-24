Силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника в российских регионах
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Основная масса сбитых БПЛА – 110 единиц – пришлась на территорию Брянской области. В Белгородской области было ликвидировано 20 воздушных целей, в Калужской – 14. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в Тульской области и шесть – в Орловской. Четыре беспилотника были нейтрализованы в Московском регионе (включая два, летевших на столицу) и три – в Липецкой области.
По одному БПЛА было уничтожено в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.
Ночью 24 декабря Росавиация ограничивала работу аэропорта Волгограда, мера уже отменена. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
С 23 декабря ограничения на полеты действуют в аэропорту Калуги («Грабцево»). Утром 24 декабря меру установили в аэропорту Ярославля («Туношна»).