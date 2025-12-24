Силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника в российских регионах

Основная масса сбитых БПЛА – 110 единиц – пришлась на территорию Брянской области. В Белгородской области было ликвидировано 20 воздушных целей, в Калужской – 14. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в Тульской области и шесть – в Орловской. Четыре беспилотника были нейтрализованы в Московском регионе (включая два, летевших на столицу) и три – в Липецкой области.