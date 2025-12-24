Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника в российских регионах

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Основная масса сбитых БПЛА – 110 единиц – пришлась на территорию Брянской области. В Белгородской области было ликвидировано 20 воздушных целей, в Калужской – 14. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в Тульской области и шесть – в Орловской. Четыре беспилотника были нейтрализованы в Московском регионе (включая два, летевших на столицу) и три – в Липецкой области.

По одному БПЛА было уничтожено в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ночью 24 декабря Росавиация ограничивала работу аэропорта Волгограда, мера уже отменена. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

С 23 декабря ограничения на полеты действуют в аэропорту Калуги («Грабцево»). Утром 24 декабря меру установили в аэропорту Ярославля («Туношна»).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь