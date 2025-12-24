Трамп пошутил над Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой
Президент США Дональд Трамп в ходе награждения актера Сильвестра Сталлоне рассмешил его шуткой о том, что «от Слая не дождешься помощи», сообщила газета The Economic Times (TET).
«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет», – сказал глава Белого дома в ходе вручения премии Кеннеди-центра.
Американский лидер назвал Сталлоне особенным другом и отметил, что тот совершил «фантастические вещи». Остальных лауреатов премии за заслуги в области культуры Трамп назвал лучшими артистами, которые когда-либо ходили по свету. По его словам, их любят США и он сам.
Трамп на премии стал конферансье. Он отметил, что был первым президентом в роли ведущего.