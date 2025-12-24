Силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника за три часа
В период с 7:00 до 10:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Большая часть из них – девять единиц – была перехвачена над Крымом. Шесть беспилотников сбили над территорией Оренбургской области, три – над Калужской, два – над Брянской. По одному дрону уничтожили в небе над Московским регионом, Башкирией и Белгородской областью.
За ночь силы ПВО уничтожили 172 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщало оборонное ведомство. Из них 110 БПЛА было ликвидировано в Брянской области. На Московский регион пришлось четыре сбитых беспилотника.
В Белгородской области было ликвидировано 20 воздушных целей, в Калужской – 14. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в Тульской области, шесть – в Орловской, три – в Липецкой области.