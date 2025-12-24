Силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника за три часа

Большая часть из них – девять единиц – была перехвачена над Крымом. Шесть беспилотников сбили над территорией Оренбургской области, три – над Калужской, два – над Брянской. По одному дрону уничтожили в небе над Московским регионом, Башкирией и Белгородской областью.