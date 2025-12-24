Путин поздравил Алиева с днем рождения в телефонном разговоре
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава государства поздравил собеседника с днем рождения. Об этом сообщили представители азербайджанского лидера.
«Президент России поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья», – говорится в заявлении.
Стороны также обсудили вопросы, которые были затронуты в ходе последних переговоров Путина и Алиева. Они обменялись мнениями о перспективах сотрудничества России и Азербайджана и региональной повестке.
24 декабря Путин также направил азербайджанскому президенту телеграмму с поздравлением. Он высоко оценил достижения Азербайджана под руководством Алиева и отметив общепризнанные успехи в социально-экономическом развитии страны. Глава государства подчеркнул, что отношения государств основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения.