Путин поздравил Захарову с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее юбилея. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям нашего президента», – сказал представитель Кремля.
24 декабря Захаровой исполнилось 50 лет. Дипломата также поздравили министр иностранных дел Сергей Лавров, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, телеведущий Владимир Соловьев, различные ведомства и СМИ.