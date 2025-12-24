Путин обсудил с Балицким развитие Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, встреча состоялась поздним вечером 23 декабря.
«Были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Запорожская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 17 декабря 8963 абонента в регионе лишились энергоснабжения после ударов украинских беспилотников по электросетям прифронтовых населенных пунктов, сообщал Балицкий. 14 декабря энергетики восстановили электроснабжение для 13 000 абонентов в Запорожской области после атаки беспилотников ВСУ. Утром в тот же день Балицкий отмечал, что всего без света оставались более 29 000 человек.