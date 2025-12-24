СМИ: Украина будет направлять на покрытие долгов по 10% ВВП в течение трех лет
Киев в среднем будет выплачивать по долгам по 1,19 трлн гривен ($28,2 млрд) в 2026-2028 гг., что составляет около 10,4% от прогнозируемого ВВП республики, сообщило украинское издание «Экономическая правда» после изучения утвержденной правительством страны долговой стратегии на этот период.
По данным издания, в 2026 г. общий объем расходов Украины на погашение долга и уплату процентов по нему запланирован на уровне 1,17 трлн гривен ($27,7 млрд), в 2027 – 1,26 трлн гривен ($29,8 млрд), в 2028 – 1,29 трлн гривен ($30,5 млрд). Большую часть суммы Киев направит внешним кредиторам.
19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. Как писало агентства Reuters, такое решение было принято взамен использования замороженных активов РФ для репарационного кредита Киеву. В материале отмечалось, что так страны обошли разногласия по поводу плана финансирования Украины.