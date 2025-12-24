СМИ: Украина будет направлять на покрытие долгов по 10% ВВП в течение трех лет

19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. Как писало агентства Reuters, такое решение было принято взамен использования замороженных активов РФ для репарационного кредита Киеву. В материале отмечалось, что так страны обошли разногласия по поводу плана финансирования Украины.