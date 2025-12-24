Средства ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

Ранее 24 декабря Собянин уже сообщал об уничтожении двух БПЛА. Утром этого дня мэр столицы говорил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием воздушных средств в аэропорту «Внуково».