Средства ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Средства противоракетной обороны (ПВО) России уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это семь беспилотников за день.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Ранее 24 декабря Собянин уже сообщал об уничтожении двух БПЛА. Утром этого дня мэр столицы говорил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием воздушных средств в аэропорту «Внуково».

