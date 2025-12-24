Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников на подлете к Москве
Пять беспилотников, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил об этом в Telegram-канале в 19:59 мск.
В 19:41 мск Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА. Всего сбито 12 беспилотников за день 24 декабря.
Утром мэр столицы писал об уничтожении двух беспилотников, позже – о трех. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту «Внуково».