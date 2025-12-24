Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Пять беспилотников, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил об этом в Telegram-канале в 19:59 мск.

В 19:41 мск Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА. Всего сбито 12 беспилотников за день 24 декабря.

Утром мэр столицы писал об уничтожении двух беспилотников, позже – о трех. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту «Внуково».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте