КНДР начала испытания новой зенитной ракеты

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководит испытаниями высотной ракеты большой дальности нового типа, передает Bloomberg со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания прошли 24 декабря. Ким Чен Ын также проинспектировал работы по строительству атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами.

Новые испытания проходят на фоне размещение атомной подводной лодки США в водах Южной Кореи. Страны договорились о заключении отдельного соглашения, формализующего право Сеула на строительство атомных подводных лодок. Переговоры об этом начнутся в начале следующего года.

Минобороны КНДР заявило, что страна даст симметричный ответ на появление подлодки США в порту Пусан. По версии северокорейской стороны, США пытаются заполучить стратегическое преимущество в регионе с помощью превращения их альянса с Южной Кореей в «ядерный конфронтационный блок».

