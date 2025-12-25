КНДР начала испытания новой зенитной ракеты

Минобороны КНДР заявило, что страна даст симметричный ответ на появление подлодки США в порту Пусан. По версии северокорейской стороны, США пытаются заполучить стратегическое преимущество в регионе с помощью превращения их альянса с Южной Кореей в «ядерный конфронтационный блок».