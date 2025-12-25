Газета
Главная / Политика /

Рекордное число кандидатов зарегистрировалось на президентские выборы в Перу

Избирательная комиссия Перу зарегистрировала 34 кандидата, которые примут участие в выборах президента страны, по данным на 24 декабря. Показатель стал рекордным за всю историю государства, пишет Reuters.

Агентство отметило, что окончательный список кандидатов комиссия опубликует 14 марта. Кроме того, возразить в отношении какого-либо из кандидатов может любой гражданин Перу, исходя из действующего законодательства страны. Сейчас в списке возможных будущих президентов есть экс-футболист Джордж Форсайт, популярный комик и пародист Карлос Альварес, а также родственники предыдущих президентов Перу.

Reuters напомнил, что в ходе выборов президента в 2021 г. кандидатами в Перу значились 18 человек. В 2026 г. голосование должно состояться 12 апреля. Выборы были назначены после того, как отстранили от должности предыдущего президента страны Дины Болуарте в результате процедуры импичмента в ночь на 10 октября.

