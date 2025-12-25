Рекордное число кандидатов зарегистрировалось на президентские выборы в Перу

Reuters напомнил, что в ходе выборов президента в 2021 г. кандидатами в Перу значились 18 человек. В 2026 г. голосование должно состояться 12 апреля. Выборы были назначены после того, как отстранили от должности предыдущего президента страны Дины Болуарте в результате процедуры импичмента в ночь на 10 октября.