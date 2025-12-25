Таджикистан заявил о вооруженном столкновении на границе с Афганистаном

«Радио Озоди», ссылаясь на источники, сообщило, что столкновение произошло 24 декабря. По их словам, погибли двое офицеров Таджикистана и несколько вооруженных человек со стороны Афганистана. Конфликт обострился в районе Бахорак Шамсиддин-Шахинского района.