Таджикистан заявил о вооруженном столкновении на границе с Афганистаном
Вооруженное столкновение произошло между Таджикистаном и Афганистаном на границе государств, сообщил Госкомитет национальной безопасности Таджикистана. Ведомство уточнило, что в результате конфликта есть погибшие, передает агентство «Ховар».
«Радио Озоди», ссылаясь на источники, сообщило, что столкновение произошло 24 декабря. По их словам, погибли двое офицеров Таджикистана и несколько вооруженных человек со стороны Афганистана. Конфликт обострился в районе Бахорак Шамсиддин-Шахинского района.
Госкомитет нацбезопасности подтвердил гибель двух пограничников. В заявлении объяснили, что три члена террористической организации незаконно пересекли границу Таджикистана. Они оказали вооруженное сопротивление, их обезвредили. После завершения операции ситуация на границе стала спокойной, подчеркнули представители Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.