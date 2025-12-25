Газета
Погранвойска Таджикистана раскрыли детали боя на границе с Афганистаном

Ведомости

Програнвойска Таджикистана выявили и ликвидировали троих членов террористической организации, которые пересекли границу с Афганистаном, сообщили в пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Заявление приводит НИАТ «Ховар». В настоящее время ситуация на государственной границе спокойная.

Инцидент произошел 23 декабря в 23:30 (21:30 мск). Трое членов террористической организации пересекли государственную границу в охраняемой зоне пограничного поста № 5 пограничного отряда 0341 «Сарчашма» «Бог», расположенного в районе Кавок Шохинского района Шамсиддина. На следующий день в 11:15 утра (9:15 мск) террористов обнаружили.

По сообщению ведомства, они собирались напасть на один из пограничных постов пограничных войск. Террористы отказались подчиниться приказу и оказали вооруженное сопротивление. В результате боевой операции все трое были нейтрализованы. Погибли также двое военнослужащих погранвойск Таджикистана.

На месте происшествия нашли три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатку и другие боеприпасы.

В ГКНБ сообщили, что это уже третий случай вооруженного нападения со стороны «Талибана» за месяц. Эти факты доказывают, что правительство талибов демонстрирует безответственность и невыполнение своих международных обязательств по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе, говорится в заявлении. Погранвойска ГКНБ республики надеются, что руководство Афганистана извинится перед народом Таджикистана и примет дополнительные меры для обеспечения безопасности на границе.

