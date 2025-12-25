Погранвойска Таджикистана раскрыли детали боя на границе с Афганистаном

В ГКНБ сообщили, что это уже третий случай вооруженного нападения со стороны «Талибана» за месяц. Эти факты доказывают, что правительство талибов демонстрирует безответственность и невыполнение своих международных обязательств по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе, говорится в заявлении. Погранвойска ГКНБ республики надеются, что руководство Афганистана извинится перед народом Таджикистана и примет дополнительные меры для обеспечения безопасности на границе.