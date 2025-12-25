Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задался вопросом, может ли украинский лидер Владимир Зеленский принимать адекватные решения в рамках урегулирования конфликта. Так представитель Кремля прокомментировал его рождественское обращение.
«Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
24 декабря Зеленский в ходе обращения к гражданам, которое опубликовано в его Telegram-канале, назвал россиян «безбожниками». Он сказал, что в них якобы нет ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».