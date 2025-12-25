Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задался вопросом, может ли украинский лидер Владимир Зеленский принимать адекватные решения в рамках урегулирования конфликта. Так представитель Кремля прокомментировал его рождественское обращение.

«Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

24 декабря Зеленский в ходе обращения к гражданам, которое опубликовано в его Telegram-канале, назвал россиян «безбожниками». Он сказал, что в них якобы нет ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте