Путин: в российскую экономику нужно привлечь 12,2 млн человек за семь лет

4 декабря такие же данные приводил министр труда Антон Котяков в ходе пленарной сессии Всероссийского кадрового форума. Он отмечал, что 11,7 млн мест, которые потребуют замещения, приходятся на выбывающих на пенсию, еще 500 000 человек будут необходимы в связи с созданием дополнительных рабочих мест.