Путин: в российскую экономику нужно привлечь 12,2 млн человек за семь лет
Российской экономике необходимо привлечение 12,2 млн граждан в течение ближайших семи лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом, по словам Путина, нужно будет перераспределить структуру занятости.
4 декабря такие же данные приводил министр труда Антон Котяков в ходе пленарной сессии Всероссийского кадрового форума. Он отмечал, что 11,7 млн мест, которые потребуют замещения, приходятся на выбывающих на пенсию, еще 500 000 человек будут необходимы в связи с созданием дополнительных рабочих мест.
Тогда министр озвучил основные показатели спроса на сотрудников по отраслям, исходя из прогнозов. Количество занятых в сфере транспортировки и хранения вырастет на 226 000 человек, здравоохранения и социальных услуг – на 222 000, обрабатывающих производств – на 186 000, науки – на 139 000, IT – на 135 000.