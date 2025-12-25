Газета
Главная / Политика /

Путин объяснил проведение конкурса «Лидеры России. Команда»

Ведомости

В новом сезоне конкурса «Лидеры России» в первую очередь будет оцениваться готовность конкурсантов работать в команде, заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников», – обратил внимание глава государства.

Путин добавил, что умение работать в команде сегодня становится конкурентным преимуществом человека.

Заявочная кампания шестого сезона конкурса «Лидеры России» продолжается до 29 декабря. В январе – феврале 2026 г. планируется дистанционный этап, в ходе которого участники пройдут тестирование для оценки управленческих компетенций. По его итогам в марте – мае 2026 г. состоятся первые оценочные полуфиналы. Конкурсанты совместно будут выполнять от шести до восьми управленческих задач по видеосвязи.

