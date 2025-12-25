Газета
Захарова: документ о ненападении России может стать предметом переговоров

Ведомости

Москва готова обсуждать отдельный документ о ненападении России на страны ЕС и НАТО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Российская сторона открыта для диалога на равноправной основе, в отличие от «большинства западных стран, которые предпочли путь военно-политической и экономической эскалации», добавила Захарова. 

Власти РФ неоднократно отвергали планы предполагаемого нападения на европейские страны в будущем. 22 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия готова юридически зафиксировать ненападение на страны НАТО. Об этом также говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса переходить к «военному образу мышления». По его словам, НАТО является «следующей целью» России. 2 декабря Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с европейскими государствами, но может ответить им в случае начала конфликта со стороны Европы.

