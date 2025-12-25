Захарова: документ о ненападении России может стать предметом переговоров

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса переходить к «военному образу мышления». По его словам, НАТО является «следующей целью» России. 2 декабря Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с европейскими государствами, но может ответить им в случае начала конфликта со стороны Европы.