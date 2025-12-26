Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА было ликвидировано в Волгоградской области – 34 единицы. Еще 23 беспилотника российские военные сбили в Ростовской области. По пять БПЛА было нейтрализовано в Калужской области и в Крыму, по три – в Московском регионе (включая один, летевший на столицу) и над Черным морем. Две воздушные цели были поражены в Белгородской области и по одной – в Воронежской и над Азовским морем.
Вечером 25 декабря и ночью 26-го Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Ярославля («Туношна»), Волгограда, Пензы. Меры уже отменены.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, пострадавших нет.