США ударили по боевикам ИГ в Нигерии

Трамп и ранее говорил о «целенаправленных убийствах» христиан в этой стране. При этом агентство Associated Press сообщало, что в Нигерии нападения затрагивают как христиан, так и мусульман. В частности, нападение на школу в середине ноября произошло в городе Мага с преимущественно мусульманским населением.