США ударили по боевикам ИГ в Нигерии
Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство»
«Сегодня вечером по моему приказу в качестве главнокомандующего США нанесли мощный и смертоносный удар по подонкам из числа боевиков ИГ в северо-западной Нигерии, которые жестоко убивали главным образом невинных христиан в масштабах, невиданных в течение многих лет и даже столетий», – написал он.
Американский лидер подчеркнул, что смерти террористов продолжатся, если они будут и далее «убивать христиан».
После этого МИД Нигерии в соцсети X подтвердил удары США по террористам на северо-западе страны. Ведомство подчеркнуло, что Нигерия продолжает сотрудничать в области безопасности в том числе с США, чтобы противостоять угрозе терроризма.
Трамп и ранее говорил о «целенаправленных убийствах» христиан в этой стране. При этом агентство Associated Press сообщало, что в Нигерии нападения затрагивают как христиан, так и мусульман. В частности, нападение на школу в середине ноября произошло в городе Мага с преимущественно мусульманским населением.