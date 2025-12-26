Рябков назвал условие возобновления диалога с Европой

Рябков назвал условие возобновления диалога с ЕвропойРоссия не будет гоняться за другими странами и о чем-то их упрашивать
Россия не испытывает дискомфорта из-за отсутствия политических контактов с Европой и не будет упрашивать иностранные государства об их возобновлении, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно и не нужно», – сказал замминистра.
Он также подчеркнул, что в ситуации, когда в Европе поймут, что в диалоге с Москвой возможны альтернативы, Россия «откликнется на всех уровнях».
22 декабря Рябков отмечал, что Москва готова юридически зафиксировать ненападение на страны Евросоюза (ЕС) или НАТО. Он напомнил, что на территории Европы при этом уже произошел запуск масштабных программ ремилитаризации, которые объясняются якобы угрозой от РФ.