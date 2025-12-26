В Кремле оценили увеличение Японией военных расходов на 2026 год

26 декабря AP сообщило, что японский кабмин одобрил рекордный план оборонного бюджета на 2026 г. Сумма расходов превысит 9 трлн иен ($58 млрд). Деньги направят «на укрепление потенциала ответного удара и береговой обороны с помощью крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне роста напряженности в регионе». Указывается, что проект бюджета на 2026 финансовый год, начинающийся в апреле, на 9,4% превышает бюджет 2025 г.