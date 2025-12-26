В Кремле оценили увеличение Японией военных расходов на 2026 год
Любой рост расходов на военные нужды в регионе должен происходить весьма и весьма аккуратно, чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал увеличение военных расходов Японии на 2026 г.
Представитель Кремля также уточнил, что не знает, насколько серьезно Токио нарастил военные расходы относительно прошлого года.
26 декабря AP сообщило, что японский кабмин одобрил рекордный план оборонного бюджета на 2026 г. Сумма расходов превысит 9 трлн иен ($58 млрд). Деньги направят «на укрепление потенциала ответного удара и береговой обороны с помощью крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне роста напряженности в регионе». Указывается, что проект бюджета на 2026 финансовый год, начинающийся в апреле, на 9,4% превышает бюджет 2025 г.
AP отмечает, что решение было принято в условиях роста напряженности в отношениях с Китаем. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявляла в ноябре, что если Китай предпримет какие-либо действия против Тайваня, вооруженные силы ее страны могут вмешаться.