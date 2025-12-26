Путин подвел итоги исполнения гособоронзаказа

Путин отметил, что таких результатов в стране удалось добиться в том числе благодаря всей экономике, так как они были бы невозможны «без развития и без стабильной ситуации в финансах». Глава государства подчеркнул, что оборонная сфера должна стать «локомотивом для всей промышленности».