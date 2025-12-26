Путин подвел итоги исполнения гособоронзаказа

Путин подвел итоги исполнения гособоронзаказаЗа четыре года кратно увеличилось производство нужного фронту вооружения
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по госпрограмме вооружений, заявил, что деятельность российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволила кратно увеличить производство востребованных на спецоперации товаров с 2022 г.
«Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику», – подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, с начала военного конфликта на Украине объемы производства значительно увеличились. Он озвучил следующие цифры:
бронетанкового вооружения рост в 2,2 раза,
легкобронированной техники – в 3,7 раза,
военной авиационной техники – в 4,6 раза,
автомобильной техники – в 5,7 раза,
ракетного артиллерийского вооружения – в 9,6 раза,
средства связи и РЭБ — в 12,5 раза,
средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз,
средств поражения и боеприпасов – в 22 раза.
Путин отметил, что таких результатов в стране удалось добиться в том числе благодаря всей экономике, так как они были бы невозможны «без развития и без стабильной ситуации в финансах». Глава государства подчеркнул, что оборонная сфера должна стать «локомотивом для всей промышленности».
Президент подчеркнул, что сейчас российские войска получают бесценный опыт. «И получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже», – отметил он.
Государственная программа вооружения – это долгосрочный плановый документ. В нем указывается разработка, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Программу каждые пять лет президент РФ, она действует 10 лет. Документ также учитывает все возможные угрозы национальной безопасности РФ.