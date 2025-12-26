МИД: план Зеленского сильно отличается от обсуждаемого с США
Украинский мирный план, представленный президентом страны Владимиром Зеленским, сильно отличается от обсуждаемого с США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут».
«Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
24 декабря Зеленский представил свои 20 пунктов мирного плана. Согласно ему, Украине предоставят гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а останется «стоять где стоит». Россия, по украинскому плану, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
В декабре на переговорах с США в Майами присутствовал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, он уже доложил Владимиру Путину о прошедших встречах. Дмитриев уточнил, что главные параметры позиции Москвы хорошо известны коллегам из Вашингтона.