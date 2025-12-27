Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил о сбитии трех БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушных сил обороны РФ уничтожили три беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Сообщение об этом пришло в 17:08 мск.

В 16:53 Собянин также сообщал об уничтожении трех БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечает градоначальник.

27 декабря Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили семь украинских беспилотников над двумя регионами России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь