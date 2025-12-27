Собянин сообщил о сбитии трех БПЛА на подлете к Москве
Средства противовоздушных сил обороны РФ уничтожили три беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Сообщение об этом пришло в 17:08 мск.
В 16:53 Собянин также сообщал об уничтожении трех БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечает градоначальник.
27 декабря Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили семь украинских беспилотников над двумя регионами России.