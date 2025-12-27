ПВО поразила еще два летевших на столицу РФ беспилотника
Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Всего над Москвой за последний час было сбито восемь БПЛА. Ранее Собянин с разницей в 15 минут сообщил о сбитии шести беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты.
27 декабря Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили семь украинских беспилотников над двумя регионами России.