ПВО поразила еще два летевших на столицу РФ беспилотника

Ведомости

Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Всего над Москвой за последний час было сбито восемь БПЛА. Ранее Собянин с разницей в 15 минут сообщил о сбитии шести беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты.

27 декабря Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили семь украинских беспилотников над двумя регионами России.

