Средства ПВО РФ сбили 111 беспилотников над российскими регионами

Ведомости

В период с 15:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 111 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Больше всего БПЛА – 73 – сбито над Брянской областью.

20 беспилотников было уничтожено над территорией Калужской области. Восемь – над Московским регионом, пять – над Тульской областью, три – над Орловской и два – над Смоленской.

Об ударах беспилотниками по Москве вечером 27 декабря сообщает мэр города Сергей Собянин. За последний час он в своем Telegram-канале сообщил о сбитии в общей сложности 17 беспилотников.

Ночью 27 декабря ПВО сбило семь БПЛА над российскими регионами.

