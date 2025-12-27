Газета
Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников за последние полчаса

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии в общей сложности 11 беспилотников за последние полчаса. Градоначальник столицы оповещает граждан в Telegram-канале.

В 18:09 мск Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, в 18:18 мск – о еще двух, в 18:29 мск – о пяти беспилотниках. Последнее сообщение пришло в 18:38 мск – тогда Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА.

Собянин сообщает о сбитии БПЛА с 16:53 мск.

27 декабря Минобороны РФ рассказало об уничтожении 111 беспилотников над российскими регионами.

