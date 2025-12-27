Газета
Главная / Политика /

Собянин: над Москвой сбито семь беспилотников

Ведомости

Над столицей России в общей сложности сбито семь беспилотников за 23 минуты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. В 19:20 мск он рассказал об атаке одного беспилотного летательного аппарата, в 19:16 мск – о еще одном.

В 19:14 мск он сообщил о сбитии одного БПЛА, в 19:03 мск – о двух, в 18:57 мск – о еще двух.

В 18:09 мск Собянин рассказал об уничтожении двух БПЛА. На тот момент их было сбито 11 штук. На момент 19:20 мск всего было сбито 25 беспилотников над Москвой.

