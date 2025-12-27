Собянин: над Москвой сбито семь беспилотников

Над столицей России в общей сложности сбито семь беспилотников за 23 минуты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. В 19:20 мск он рассказал об атаке одного беспилотного летательного аппарата, в 19:16 мск – о еще одном.