Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

Ведомости

Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний в возрасте 80 лет. О его смерти сообщил «РИА Новости» заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

По его словам, из жизни ушел выдающийся советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, один из ведущих специалистов по Ближнему Востоку. Стегний возглавлял дипломатические миссии России в Кувейте, Турции и Израиле и внес значительный вклад в развитие отечественной дипломатии.

Яковенко отметил, что Стегний также оставил заметный след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и являясь автором ряда книг, посвященных малоизученным эпизодам внешней политики.

Дипломатическая деятельность Стегния была высоко оценена государством. «Светлая память о Петре Владимировиче останется у его друзей, товарищей и всех, кто знал его лично», – подчеркнул Яковенко.

Стегний родился 14 января 1945 г. Закончил МГИМО в 1968 г., потом курсы при Дипломатической академии в 1989 г. Дипломатическую карьеру начал в 1968 г. С 31 декабря 1992 г. по 24 марта 1998 г. был послом России в Кувейте. С 27 февраля 2003 г. по 31 января 2007 г. – послом в Турции, с 8 июля 2011 г. – послом в Израиле.

С 2011 г. находился в отставке.

