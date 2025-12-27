Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

Стегний родился 14 января 1945 г. Закончил МГИМО в 1968 г., потом курсы при Дипломатической академии в 1989 г. Дипломатическую карьеру начал в 1968 г. С 31 декабря 1992 г. по 24 марта 1998 г. был послом России в Кувейте. С 27 февраля 2003 г. по 31 января 2007 г. – послом в Турции, с 8 июля 2011 г. – послом в Израиле.