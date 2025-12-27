Российские войска взяли под контроль Степногорск в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Степногорск в Запорожской области, сообщил на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции с президентом РФ Владимиром Путиным начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Его слова передает Кремль.
Он сообщил, что боевые действия на Запорожском направлении осуществляет группировка войск «Днепр». Также Герасимов отметил, что на данный момент идут действия в Приморском и Лукьяновском.