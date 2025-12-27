Газета
ВС РФ взяли под контроль Артемовку и Родинское в ДНР

Ведомости

В Донецкой народной республике (ДНР) группировка войск «Центр» ВС РФ взяла под контроль Артемовку и Родинское. Об этом сообщил командующий «Центром» Валерий Солодчук на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова передает Кремль.

Он отметил, что Артемовка – населенный пункт, благодаря которому дальше пойдет наступление в северном направлении через Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Помимо Родинского, как отметил Солодчук, под контроль был взят населенный пункт Вольное, идут боевые действия в Сухоцком и Новом Донбассе.

