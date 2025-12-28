Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 25 украинских дронов за ночь

Ведомости

В ночь на 28 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

12 дронов было сбито над территорией Самарской области, по три – над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два – над Волгоградской и Ростовской областями.

Ночью 27 декабря ПВО сбила семь БПЛА над российскими регионами, с 15:00 до 18:00 – еще 111 беспилотников, с 18:00 до 20:00 – 83 украинских дрона. 

