Die Welt: план Зеленского не найдет поддержки у Трампа
Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не найдет поддержки у американского лидера Дональда Трампа, поскольку в нём отсутствуют конструктивные положения. Такое мнение высказал корреспондент немецкого канала Die Welt Кристоф Вайнер.
Он полагает, что требования Киева о территориальных уступках также неприемлемы для России. Журналист охарактеризовал план Зеленского как «медианаступление», призванное отвлечь общество от провалов на фронте, и как попытку президента Украины представить себя в роли миротворца.
Встречу Трампа с Зеленским 28 декабря перенесли. По информации Белого дома, переговоры начнутся в 21:00 (мск) вместо запланированных 23:00 (мск). Запланированная встреча пройдет без участия европейских лидеров. Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера.