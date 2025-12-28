Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Die Welt: план Зеленского не найдет поддержки у Трампа

Ведомости

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не найдет поддержки у американского лидера Дональда Трампа, поскольку в нём отсутствуют конструктивные положения. Такое мнение высказал корреспондент немецкого канала Die Welt Кристоф Вайнер.

Он полагает, что требования Киева о территориальных уступках также неприемлемы для России. Журналист охарактеризовал план Зеленского как «медианаступление», призванное отвлечь общество от провалов на фронте, и как попытку президента Украины представить себя в роли миротворца.

Встречу Трампа с Зеленским 28 декабря перенесли. По информации Белого дома, переговоры начнутся в 21:00 (мск) вместо запланированных 23:00 (мск). Запланированная встреча пройдет без участия европейских лидеров. Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте