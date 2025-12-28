Die Welt: план Зеленского не найдет поддержки у Трампа

Встречу Трампа с Зеленским 28 декабря перенесли. По информации Белого дома, переговоры начнутся в 21:00 (мск) вместо запланированных 23:00 (мск). Запланированная встреча пройдет без участия европейских лидеров. Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера.