Силы ПВО ликвидировали 370 украинских беспилотников за сутки

Ведомости

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ночь на 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА. 12 дронов было сбито над территорией Самарской области, по три – над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два – над Волгоградской и Ростовской областями.

Ночью 27 декабря ПВО сбила семь БПЛА над российскими регионами, с 15:00 до 18:00 – еще 111 беспилотников, с 18:00 до 20:00 – 83 украинских дрона. 

