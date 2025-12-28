Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча, сообщил Life.
Он играл против сборной Брестской области, и его случайно сбил игрок собственной команды Ярослав Чуприс. Он ехал спиной и не заметил президента. После инцидента Чуприс бросил клюшку и помог Лукашенко подняться.
Матч завершился вничью – 5:5. Последнюю шайбу забил сын президента Белоруссии Николай, сравняв счет.
10 апреля Лукашенко, говоря о рекорде российского хоккеиста Александра Овечкина, напомнил, что сам как-то поиграл с Уэйном Гретцки в одной пятерке, когда тот приезжал в Белоруссию.