Главная / Политика /

Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Ведомости

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча, сообщил Life.

Он играл против сборной Брестской области, и его случайно сбил игрок собственной команды Ярослав Чуприс. Он ехал спиной и не заметил президента. После инцидента Чуприс бросил клюшку и помог Лукашенко подняться.

Матч завершился вничью – 5:5. Последнюю шайбу забил сын президента Белоруссии Николай, сравняв счет.

10 апреля Лукашенко, говоря о рекорде российского хоккеиста Александра Овечкина, напомнил, что сам как-то поиграл с Уэйном Гретцки в одной пятерке, когда тот приезжал в Белоруссию.

