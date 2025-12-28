Газета
Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потянул мышцы спины в результате падения во время хоккейного матча. Об этом он рассказал RT.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке», – добавил он.

Лукашенко отметил, что чувствует себя хорошо и готовится к следующей игре.

Ранее стало известно, что президента Белоруссии сбили с ног во время хоккейного матча. Лукашенко играл против сборной Брестской области, и его случайно сбил игрок собственной команды Ярослав Чуприс. Он ехал спиной и не заметил президента. После инцидента Чуприс бросил клюшку и помог Лукашенко подняться.

