Люди несут цветы к вилле Брижит Бардо в Сен-Тропе
Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле «Ла-Мадраг» в Сен-Тропе, сообщил телеканал BFMTV.
Для них нахождение возле дома актрисы – способ отдать дань уважения. Виллу Бардо оцепила жандармерия. Возле железной ограды поклонники разложили букеты и портреты.
Мэрия Сен-Тропе выпустила заявление, в котором восхваляет «икону французского и международного кинематографа». В тексте говорится, что Бардо продолжит жить в душе города.
Легендарная французская киноактриса Брижит Бардо умерла 28 декабря на 91-м году жизни.