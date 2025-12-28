Газета
Главная / Политика /

Люди несут цветы к вилле Брижит Бардо в Сен-Тропе

Ведомости

Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле «Ла-Мадраг» в Сен-Тропе, сообщил телеканал BFMTV.

Для них нахождение возле дома актрисы – способ отдать дань уважения. Виллу Бардо оцепила жандармерия. Возле железной ограды поклонники разложили букеты и портреты.

Мэрия Сен-Тропе выпустила заявление, в котором восхваляет «икону французского и международного кинематографа». В тексте говорится, что Бардо продолжит жить в душе города.

Как секс-символ «новой волны» Брижит Бардо стала «феей зверей»
Брижит Анн-Мари Бардо родилась в Париже 28 сентября 1934 г. В детстве она носила очки и ортодонтические пластинки и не считала себя привлекательной. В итоге в 13 лет родители отдали Бардо в Парижскую национальную консерваторию музыки и танца. Ее наставником стал российский хореограф Борис Князев. Затем мама привела дочь на съемки фотопроекта и обложки модного издания Elle. «Меня разглядывали, обсуждали мои зубы, волосы, ногти. Нет, косметикой не пользуюсь, мне всего 14 лет! Нет, лифчика не ношу, мне всего 14 лет! Нет, позировать не умею, мне всего 14 лет!» – рассказывала Брижит Бардо о первой фотосессии.
1  / 10

/ AP Photo

Легендарная французская киноактриса Брижит Бардо умерла 28 декабря на 91-м году жизни.

