Люди несут цветы к вилле Брижит Бардо в Сен-Тропе

Брижит Анн-Мари Бардо родилась в Париже 28 сентября 1934 г. В детстве она носила очки и ортодонтические пластинки и не считала себя привлекательной. В итоге в 13 лет родители отдали Бардо в Парижскую национальную консерваторию музыки и танца. Ее наставником стал российский хореограф Борис Князев. Затем мама привела дочь на съемки фотопроекта и обложки модного издания Elle. «Меня разглядывали, обсуждали мои зубы, волосы, ногти. Нет, косметикой не пользуюсь, мне всего 14 лет! Нет, лифчика не ношу, мне всего 14 лет! Нет, позировать не умею, мне всего 14 лет!» – рассказывала Брижит Бардо о первой фотосессии. / AP Photo