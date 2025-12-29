Зеленский: мирный план из 20 пунктов согласован на 90%По его словам, американская сторона полностью поддержала разделы о гарантиях безопасности
На переговорах Киева и Вашингтона во Флориде было согласовано 90% мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил украинский лидер.
«Мы обсудили все аспекты мирного урегулирования... [мирный план] из 20 пунктов [согласован] на 90%», – сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США. При этом Вашингтон, Киев и европейские страны «почти» договорились о совместных гарантиях безопасности.
Переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Зеленским состоялись во Флориде 28 декабря. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Глава Белого дома также объявил о намерении вновь связаться с президентом РФ после встречи с Зеленским.
24 декабря Зеленский представил свои 20 пунктов мирного плана. Согласно документу, Украина получит гарантии безопасности по примеру ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного участника договора считается нападением на всех его участников). Также страна не будет отступать в Донбассе, а останется «стоять где стоит». Россия, по украинскому плану, должна выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.