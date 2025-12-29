Трамп: Россия поможет в восстановлении Украины

28 декабря в американском штате Флорида прошли переговоры между Трампом и Зеленским. Были рассмотрены вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил Путину. Глава Белого дома также объявил о намерении вновь связаться с президентом РФ после встречи с Зеленским.