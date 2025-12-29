Трамп: Россия поможет в восстановлении Украины
Москва собирается помочь в вопросе восстановления Украины, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам американского лидера, Россия хочет, чтобы Украина «хоть раз добилась успеха».
«Это звучит немного странно, но я объяснял президенту [Зеленскому], что президент [России Владимир] Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе, поставляя энергию, электроэнергию и товары по очень низким ценам», – сказал Трамп.
28 декабря в американском штате Флорида прошли переговоры между Трампом и Зеленским. Были рассмотрены вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него поправки. Перед встречей Трамп позвонил Путину. Глава Белого дома также объявил о намерении вновь связаться с президентом РФ после встречи с Зеленским.