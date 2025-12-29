Залужный может скоро вернуться в Киев
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может покинуть свой пост и вернуться в Киев. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
По его информации, Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем желании несколько недель назад. Шарий также сообщил, что прежде для Залужного рассматривались различные варианты – от премьер-министра до главы офиса президента, но «тогда он интереса не проявил».
«Скорее всего, он объявит о возвращении в Киев 4–5 января, если ничто не изменит его планы», – сказал Шарий.
Залужный был назначен послом в Великобритании в марте 2024 г. и начал работу с 10 июля того же года. С поста главнокомандующего ВСУ он был снят в начале прошлого года. 8 февраля 2024 г. на должность главкома ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский.