Залужный может скоро вернуться в Киев

Залужный был назначен послом в Великобритании в марте 2024 г. и начал работу с 10 июля того же года. С поста главнокомандующего ВСУ он был снят в начале прошлого года. 8 февраля 2024 г. на должность главкома ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский.